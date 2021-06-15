"Пейте воду": Роналду устроил антирекламу одному из спонсоров Евро-2020 на пресс-конференции

Правда, за это могут быть соответствующие санкции.

Достаточно забавный инцидент произошел с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Венгрии.

35-летний футболист перед общением с журналистами увидел рядом две бутылки "Coca-Cola", которые мгновенно убрал со стола. После этого, Роналду оставил только бутылку с водой, которую поднял со словами "Пейте воду".

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!



He moved them and said "Drink water" pic.twitter.com/U1aJg9PcXq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021

Отметим, Роналду никогда не рекламировал "Coca-Cola" и "Pepsi". Однажды Pepsi использовала его фотографию, но после этого компании пришлось извиняться перед футболистом.

Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет "Coca-Cola" и ест чипсы, отмечая, что это вредно для организма.

Интересно, что в молодости Роналду не был таким разборчивыми и с удовольствием употреблял газированную воду. Отучил португальца от этого легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз.

"Однажды Криштиану пришел на командный завтрак" Манчестер Юнайтед "с бутылкой Coca-Cola. Гиггз прижал его к стене и сказал:" Никогда больше не пей эту гадость", рассказал бывший футболист Ян Оге Фьyoртофт.

"Coca-Cola" является официальный спонсором Евро-2020, поэтому за эти действия в адрес Роналду могут применить определенные санкции.

Матч Венгрия — Португалия начнется 15 июня в 19:00 по киевскому времени.

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