"Пейте воду": Роналду устроил антирекламу одному из спонсоров Евро-2020 на пресс-конференции

Правда, за это могут быть соответствующие санкции.
Достаточно забавный инцидент произошел с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Венгрии.
35-летний футболист перед общением с журналистами увидел рядом две бутылки "Coca-Cola", которые мгновенно убрал со стола. После этого, Роналду оставил только бутылку с водой, которую поднял со словами "Пейте воду".
Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!— FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021
He moved them and said "Drink water" pic.twitter.com/U1aJg9PcXq
Отметим, Роналду никогда не рекламировал "Coca-Cola" и "Pepsi". Однажды Pepsi использовала его фотографию, но после этого компании пришлось извиняться перед футболистом.
Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет "Coca-Cola" и ест чипсы, отмечая, что это вредно для организма.
Интересно, что в молодости Роналду не был таким разборчивыми и с удовольствием употреблял газированную воду. Отучил португальца от этого легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз.
"Однажды Криштиану пришел на командный завтрак" Манчестер Юнайтед "с бутылкой Coca-Cola. Гиггз прижал его к стене и сказал:" Никогда больше не пей эту гадость", рассказал бывший футболист Ян Оге Фьyoртофт.
- "Coca-Cola" является официальный спонсором Евро-2020, поэтому за эти действия в адрес Роналду могут применить определенные санкции.
- Матч Венгрия — Португалия начнется 15 июня в 19:00 по киевскому времени.