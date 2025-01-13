Пидручного номинировали на звание лучшего биатлониста этапа Кубка мира в Оберхофе

Украинца Дмитрия Пидручного номинировали на звание лучшего биатлониста по итогам четвертого этапа Кубка мира-2024/25, который состоялся в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).

На этапе в Оберхофе капитан сборной Украины дважды попадал в цветочную церемонию. Дмитрий занял четвертое место в спринте и финишировал шестым в персьюте.

Кроме Пидручного, на награду также претендуют француженка Паула Боте (победа в спринте, второе место в сингл-миксте), норвежка Марен Киркейде (вторые места в спринте и персьюте, "бронза" смешанной эстафеты) и Милена Тодорова из Болгарии ("бронза" спринта, седьмое место персьюта).

Голосование за лучшего биатлониста этапа продлится до 19:00 понедельника, 13 января.

Отметим, что Пидручный – второй украинец, который в этом сезоне был номинирован на звание лучшего биатлониста по итогам этапа Кубка мира.

Ранее Виталия Мандзына номинировали на звание лучшего биатлониста первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти, однако награду получила финка Суви Минкинен.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 15-19 января в немецком Рупольдинге.

Читайте также:

Биатлон: результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлон: результаты одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлон: результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе