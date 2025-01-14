Пидручного признали лучшим биатлонистом этапа Кубка мира в Оберхофе

Капитан сборной Украины победил в голосовании Международного союза биатлонистов (IBU).
Украинца Дмитрия Пидручного признали лучшим биатлонистом по итогам четвертого этапа Кубка мира-2024/25, который состоялся в немецком Оберхофе.
Об этом сообщается в соцсетях Международного союза биатлонистов (IBU).
В голосовании на сайте IBU 33-летний Пидручный получил поддержку 39% респондентов, что на 7% больше, чем француженка Паула Боте. Также на награду претендовали норвежка Марен Киркейде и Милена Тодорова из Болгарии.
На этапе в Оберхофе капитан сборной Украины дважды попадал в цветочную церемонию. Дмитрий занял четвертое место в спринте и финишировал шестым в персьюте.
Отметим, что Пидручный – второй украинец, который в этом сезоне был номинирован на звание лучшего биатлониста по итогам этапа Кубка мира.
Ранее Виталия Мандзына номинировали на звание лучшего биатлониста первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти, однако награду получила финка Суви Минкинен.
Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 15-19 января в немецком Рупольдинге.
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