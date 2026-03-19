Пидручный досрочно завершил сезон Кубка мира по биатлону: назвал причину
Дмитрий Пидручный из-за проблем со здоровьем не выступит на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный досрочно завершил сезон Кубка мира по биатлону-2025/26.
Об этом 34-летний биатлонист сообщил на своей странице в Instagram.
Дмитрий собирался принять участие в последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, но не выступит там из-за проблем со здоровьем
"К сожалению, международный соревновательный сезон-2025/26 для меня завершен. Организм дал сбой. До последнего надеялся, что смогу завтра выйти на старт, но сегодня на тренировке понял, что проблемы серьезные. В этом состоянии я не смогу показать хороший результат и помочь команде.
Надеюсь, что смогу восстановиться и стартовать на чемпионате Украины в Буковеле в конце марта", — написал Пидручный.
Этап в Холменколлене состоится с 19 по 22 марта. Чемпионат Украины по биатлону запланирован в Буковеле с 25 по 31 марта.