Пидручный досрочно завершил сезон Кубка мира по биатлону: назвал причину

Дмитрий Пидручный из-за проблем со здоровьем не выступит на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный досрочно завершил сезон Кубка мира по биатлону-2025/26.

Об этом 34-летний биатлонист сообщил на своей странице в Instagram.

Дмитрий собирался принять участие в последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, но не выступит там из-за проблем со здоровьем

"К сожалению, международный соревновательный сезон-2025/26 для меня завершен. Организм дал сбой. До последнего надеялся, что смогу завтра выйти на старт, но сегодня на тренировке понял, что проблемы серьезные. В этом состоянии я не смогу показать хороший результат и помочь команде.

Надеюсь, что смогу восстановиться и стартовать на чемпионате Украины в Буковеле в конце марта", — написал Пидручный.

Этап в Холменколлене состоится с 19 по 22 марта. Чемпионат Украины по биатлону запланирован в Буковеле с 25 по 31 марта.

Следующая публикация

