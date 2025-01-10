Пидручный финишировал в шаге от пьедестала в спринте на Кубке мира по биатлону в Оберхофе: результаты

Капитану украинской сборной не хватило до подиума всего 6 секунд.

В пятницу, 10 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Оберхофе продолжился мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который с чистой стрельбой занял четвертое место. До подиума капитану сборной Украины не хватило всего 6 секунд.

Весь пьедестал почета забрали французы: выиграл гонку Кантен Фийон-Майе, вторым стал Фабьен Клод, а замкнул тройку призеров Эмильен Жаклен.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского спринта в Оберхофе

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) 23:36.2

2. Фабьен Клод (Франция, 0+0) +14.9

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1)+22.1

4. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +28.8

5. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1) +32.4

6. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+1) +36.8

...

17. Виталий Мандзын (Украина, 1+0) +1:12.3

34. Тарас Лесюк (Украина, 0+1) +1:38.8

78. Антон Дудченко (Украина, 1+2) +3:16.0

Отметим, что накануне в Оберхофе состоялась женская спринтерская гонка, где лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая финишировала в топ-15.

В субботу, 11 января, в Оберхофе запланированы женская и мужская гонки преследования, которые начнутся в 13:30 и 15:45 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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