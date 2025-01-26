Пидручный не финишировал: результаты мужского персьюта на Кубке мира по биатлону в Антхольце

После пятого места в спринте капитан украинской сборной неудачно выступил в гонке преследования.

В воскресенье, 26 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2024/25, который проходил в итальянском Антхольце, завершился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли два биатлониста: Дмитрий Пидручный (5-я стартовая позиция по итогам спринта) и Антон Дудченко, который начал персьют 36-м.

Единственным добравшимся до финиша украинцем стал Дудченко – 14-я позиция с безошибочной стрельбой. А вот Пидручный заработал четыре круга штрафа и после третьей стрельбы досрочно сошел с дистанции.

Выиграл гонку преследования действующий лидер общего зачета Кубка мира норвежец Стурла Легрейд. Второе место занял его соотечественник Тарьей Бьо, а замкнул тройку призеров итальянец Томмазо Джакомель.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской гонки преследования в Антхольце

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 29:53.0

2. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +18.9

3. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1+0+1)+24.0

4. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+0+1+0)+39.0

5. Яков Фак (Словения, 0+0+0+1) +46.9

6. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+2+1) +47.9

...

14. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0) +2:15.9

Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+2) – не финишировал

Добавим, что сегодня в Антхольце также состоялась женская эстафета, где сборная Украины заняла шестое место.

Этап Кубка мира в Антхольце стал последним перед чемпионатами мира и Европы по биатлону. Континентальное первенство с 29 января по 2 февраля будет принимать Мартел-валь-Мартелло (Италия), а планетарный форум с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону запланирован на 6-9 марта в Нове-Место (Чехия).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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