Пидручный обвинил президента Федерации биатлона во лжи о россиянках из сборной Украины: подробности скандала

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не верит словам Владимира Брынзака.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отреагировал на интервью президента Федерации биатлона Владимира Брынзака по поводу натурализованных россиянок, выступающих за сборную Украины.

Накануне Бринзак в интервью Суспільне Спорт заявил, что большинство натурализованных биатлонисток сборной Украины находились в России на момент начала полномасштабной войны и сейчас поддерживают физическую форму в РФ, потому что якобы "застряли" там.

"Когда сезон закончился, то они уехали домой, навестить родителей и там застряли. Они мне звонили по телефону, тренируются. Сказали, что готовы выехать, как будет централизованная подготовка", - сказал Брынзак.

Однако Пидручный назвал ложью заявление главы Федерации биатлона.

"Владимир Михайлович, серьезно?! И снова ложь! На этот раз - последняя", - написал Пидручный у себя в Instagram.

Также слова президента федерации опровергла украинская биатлонистка Кристина Дмитренко. Она заявила, что натурализованные биатлонистки уехали в Россию уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Поправочка. Все сидели в Сянках на сборе, готовились к Кубку IBU, и когда началась война, они собрали вещи и уехали домой. Обращение к вам, девочки. Если вы думаете сейчас отсидеться тихо в своих норках, не выставляя хоть какие-нибудь посты в поддержку Украины, а потом приехать к нам и давать какие-то объяснения, мол, мы не могли и боялись, так сидите лучше дома. Брынзак вас, разумеется, примет обратно, но вот большинство биатлонной семьи против вашего присутствия", - написала Дмитренко в Instagram .

Отметим, что за сборную Украины выступают натурализованная белоруска Дарья Блашко и россиянки Надежда Белкина, Ольга Абрамова и Екатерина Бех, на уровне IBU - Анастасия Рассказова, юниорском - Оксана Москаленко. Еще одну россиянку Дарью Сидорову натурализовали летом 2021-го, она не успела выступить за Украину на международной арене.

Напомним, после полномасштабного российского вторжения на защиту родины стали известны украинские биатлонисты: Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Анна Кривонос. Они вступили в ряды ВСУ или терробороны.

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