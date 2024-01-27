Пидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в персьюте на ЧЕ по биатлону: результаты гонки

Дмитрий Пидручный финишировал седьмым в гонке преследования на континентальном первенстве по биатлону.

В субботу, 27 января, на чемпионате Европы по биатлону 2024 года в словацком Брезно-Осрбли состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней должны были представлять шесть биатлонистов: Виталий Мандзын (12-й по итогам спринта), Дмитрий Пидручный (20-й), Антон Дудченко (25-й), Артем Прима (46-й), Тарас Лесюк (53-й) и Артем Тищенко (58-й). Однако Мандзын и Прима на старт не вышли – причины пока неизвестны.

Лучшим среди украинцев в персьюте стал Пидручный, который отыграл в итоге занял седьмое место. Дудченко финишировал 26-м, Лесюк – 39-м, Тищенко – 43-м.

"Золото" чемпионата Европы в гонке преследования выиграл норвежец Исак Фрэй. "Серебро" завоевал Дмитрий Шамаев из Молдовы, а "бронзу" – француз Антонен Гигонна.

Чемпионат Европы по биатлону-2024: результаты мужской гонки преследования

1. Исак Фрэй (Норвегия, 1+0+0+2) 32:42.1 минуты

2. Дмитрий Шамаев (Молдова, 0+0+0+0) +12.3

3. Антонен Гигонна (Франция, 1+0+4+0) +26.0

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7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +1:10.1

26. Антон Дудченко (Украина, 0+1+2+0) +2:28.5

39. Тарас Лесюк (Украина, 1+2+2+2) +4:45.5

43. Артем Тищенко (Украина, 0+4+1+1) +5:10.3

Добавим, что 27 января на континентальном первенстве по биатлону также состоится женский персьют, в котором Украина может претендовать на медаль – Кристина Дмитренко будет стартовать третьей после "бронзы" в спринте. Начало гонки – в 15:00 по киевскому времени.

Завершится Евро-2024 по биатлону в воскресенье, 28 января, классической и одиночной смешанными эстафетами.

Отметим, что чемпионат Европы по биатлону является подготовкой к главному старту сезона – чемпионату мира-2024, который с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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