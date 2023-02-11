Пидручный попал в цветочную церемонию в спринте на чемпионате мира по биатлону: результаты гонки

Весь пьедестал почета забрали норвежцы.
В субботу, 11 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Украину в ней представили четыре биатлониста: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Богдан Цымбал.
Лучшим среди украинцев стал капитан команды Пидручный, который с идеальной стрельбой занял пятую строчку. Остальные трое наших соотечественников также отобрались в гонку преследования.
Весь комплект медалей выиграли норвежцы. Чемпионом мира в спринте стал Йоханнес Бе, его брат Тарьей Бе взял "серебро", а Стурла Легрейд стал бронзовым призером.
Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты мужского спринта
1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:21.7
2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +14.8
3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+39.9
4. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +43.6
5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +53.4
6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1) +59.7
...
21. Антон Дудченко (0+1) +1:53.7
29. Богдан Цымбал (1+0) +2:08.4
42. Артем Прима (0+2) +2:37.1
В воскресенье, 12 февраля, планетарное первенство продолжится персьютами у женщин и мужчин. Начало – в 14:25 и 16:30 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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