Пидручный пропустит последний этап Кубка мира по биатлону перед Олимпиадой-2026

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит шестой этап Кубка мира-2025/26, который состоится с 22 по 25 января в чешском Нове-Место.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Вместо того, чтобы соревноваться в Нове-Место, 34-летний спортсмен хочет сосредоточиться на индивидуальной подготовке к Олимпийским играм-2026 под руководством своего тренера Юрая Санитры.

"Планируем в Нове-Место так стартовать, чтобы индивидуальную гонку на 100% весь основной состав стартовал. Но там не будет Пидручного; сразу после Рупольдинга он едет на подготовительный сбор перед Олимпиадой", – рассказала главный тренер мужской сборной Надежда Белова.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Биатлонные соревнования на Олимпиаде стартуют 8 февраля.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится с 8 по 11 января в немецком Оберхофе. Его соревновательную программу откроет в четверг, 8 января, мужской спринт. Старт – в 15:10 по киевскому времени.

