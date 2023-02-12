Пидручный – в топ-10: результаты мужского персьюта на чемпионате мира по биатлону

В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования.

По итогам спринта Украину в ней представили четыре спортсмена: Дмитрий Пидручный (5-я стартовая позиция, +0:53), Антон Дудченко (21-я стартовая позиция, +1:54), Богдан Цымбал (29-я стартовая позиция, + 2:08) и Артем Прима (44-я стартовая позиция, +2:37).

В персьюте лучший результат среди украинцев показал Пидручный. Капитан украинской сборной с двумя штрафными кругами занял восьмое место.

Выиграл гонку преследования норвежец Йоханнес Бе. "Серебро" завоевал его соотечественник Стурла Легрейд. Тройку призеров замкнул швед Себастьян Самуэльссон, опередивший на финише норвежца Тарьея Бе.

Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты мужской гонки преследования

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+0) 33:34.5

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +1:11.2

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+0+2) +1:54.1

4. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+2+2) +1:57.3

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+2) +2:14.7

6. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0+1+2) +2:27.1

7. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1+1+3) +2:48.2

8. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+0) +2:52.0

...

20. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+1) +3:59,2

39. Артем Прима (Украина, 1+0+1+2) +5:35,9

40. Богдан Цымбал (Украина, 0+1+2+1) +5:38,8

Ранее сегодня на чемпионате мира по биатлону состоялась женская гонка преследования, где Юлия Джима совершила рывок и финишировала в топ-15.

Программа планетарного первенства продолжится во вторник, 14 февраля, индивидуальной гонкой у мужчин. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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