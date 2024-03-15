Пидручный – в топ-10: результаты мужского спринта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону

Это второй лучший результат украинцев в мужских личных гонках Кубка мира сезона-2023/24.

В пятницу, 15 марта, на последнем этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в канадском Кенморе состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонстов: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев в спринте показал Пидручный, который с чистой стрельбой замкнул топ-10.

Отметим, что это второй лучший результат мужской сборной Украины в личных гонках на Кубке мира в этом сезоне. Лучше выступил только Прима в короткой индивидуальной гонке на этапе в Антхольце, где занял девятое место.

Кроме Пидручного, в гонку преследования в Кенморе также отобрался Прима – 50-я позиция. Мандзын, Дудченко и Лесюк финшировали за пределами топ-60 и в персьюте не выступят.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Бьо. Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель, а замкнул тройку призеров Тарьей Бьо из Норвегии.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Кенморе

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) 23:37.0

2. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1) +1:02.7

3. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+1) +1:04.2

4. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +1:12.2

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +1:13.2

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +1:16.3

...

10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +1:28.5

50. Артем Прима (Украина, 1+1) +3:10.9

64. Виталий Мандзын (Украина, 0+2) +3:36.1

74. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +3:57.8

88. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +5:12.5

В субботу, 16 марта, в Кенморе запланированы гонки преследования, а в воскресенье, 17 марта, текущий сезон Кубка мира завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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