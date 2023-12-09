Пидручный – в топ-20: результаты мужского персьюта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

В субботу, 9 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. По итогам спринта Дудченко стартовал 47-м, а Пидручный – 52-м.

С двумя промахами на огневых рубежах Пидручный сумел подняться на 33 позиции и завершил гонку 19-м. А вот Дудченко суммарно четырежды ошибся на стрельбище и финишировал 49-м, ухудшив свой результат в спринте на две ступеньки.

Весь пьедестал забрали норвежцы. Победителем персьюта стал Йоханнес Бьо, второе место занял Йоханнес Дале, а замкнул тройку призеров триумфатор спринта Тарьей Бьо.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской гонки преследования в Хохфильцене

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+0+0) 33:05.1

2. Йоханнес Дале (Норвегия, 2+0+1+0) +22.6

3. Тарьей Бьо (Норвегия, 1+0+1+0) +28.4

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+1+0) +39.2

5. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0+2+0) +48.5

6. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+1+1) +52.8

...

19. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +2:50.2

49. Антон Дудченко (Украина, 1+1+2+0) +5:13.0

Также 9 декабря в Хохфильцене состоится женская гонка преследования, начало – в 15:45 по киевскому времени. В воскресенье, 10 декабря, программу этапа закроют классические эстафеты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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