Пидручный - в топ-20: результаты мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022

Пидручный - в топ-20: результаты мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022

Победу одержал представитель Франции.

Во вторник, 8 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась индивидуальной гонкой у мужчин.

Украину в ней представили четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима , Антон Дудченко, и Богдан Цымбал.

Лучший результат "сине-желтых" показал Пидручный, который с тремя промахами на огневых рубежах стал 18-м .

Победу в мужской индивидуальной гонке добыл француз Кантен Фийон-Майе, "серебро" взял белорус Антон Смольский, а "бронзу" - норвежец Йоханнес Бьо.

Олимпиада-2022. Результаты мужской индивидуальной гонки

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+1+1+0) 48:47.4

2. Антон Смольский (Беларусь, 0+0+0+0) +14.8

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+0+1) +31.1

4. Максим Цветков (ОКР, 0+0+0+1) +34.9

5. Скотт Гоу (Канада, 0+1+0+0) +1:05.6

6. Бенедикт Долль (Германия, 1+0+0+1) +1:07.1

...

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1)

37. Артем Прима (Украина, 1+2+0+1) +4:48.8

50. Антон Дудченко (Украина, 1+0+1+2) +6:07.5

55. Богдан Цымбал (Украина, 3+0+1+0) +6:31.6

Отметим, что в женской индивидуальной гонке, которая состоялась днем ранее, украинки Юлия Джима и Ирина Петренко заняли 10-е и 11-е места соответственно. Это их лучшие результаты в личных гонках в нынешнем сезоне.

5 февраля биатлонная программа Пекина-2022 открылась смешанной эстафетой, где украинская сборная, к сожалению, не попала в топ-10.

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