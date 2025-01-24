Пидручный – в топ-5: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Антхольце

В пятницу, 24 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце продолжился мужским спринтом.

Украину в нем представляли четыре биатлониста: Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев в этой гонке показал Пидручный, который с одним промахом финишировал пятым.

Кроме Пидручного, в гонку преследования пробился Дудченко, который с чистой стрельбой также попал в зачетную зону – 36-я позиция.

Победителем спринта стал норвежец Тарьей Бьо. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд, а замкнул тройку призеров итальянец Томмазо Джакомель.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского спринта в Антхольце

1. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0) 23:51.0

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+0.4

3. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1)+2.6

4. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1)+20.5

5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +22.0

6. Яков Фак (Словения, 0+0)+26.8

...

36. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:38.4

61. Виталий Мандзын (Украина, 2+1) +2:08.8

68. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:22.5

Добавим, что накануне в Антхольце состоялся женский спринт, где лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая замкнула топ-10.

Впереди на этапе в Антхольце еще четыре гонки, которые состоятся 25 и 26 января: персьюты и классические эстафеты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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