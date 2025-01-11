Пидручный второй раз подряд финишировал в цветочной церемонии на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

В субботу, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли три биатлониста: Дмитрий Пидручный (4-я стартовая позиция по итогам спринта), Виталий Мандзын (17-я) и Тарас Лесюк (34-я).

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Пидручный, который с тремя кругами штрафа финишировал на шестой позиции.

Другие два украинца также вошли в зачетную зону: Мандзын занял 20-е место, а Лесюк – 37-е.

Весь пьедестал забрали норвежцы. Выиграл гонку преследования Стурла Легрейд, вторым стал Тарьей Бьо, а замкнул тройку призеров Йоханнес Бьо.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской гонки преследования в Оберхофе

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+1) 33:25.5

2. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+1+0) +5.2

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 2+0+1+0) +19.7

4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+2+1+1) + 23.7

5. Эрик Перро (Франция, 1+1+1+0) +23.6

6. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+1+0) +25.8

...

20. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+2+1) +1:28.6

37. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+1+0) +2:53.7

Ранее сегодня в Оберхофе состоялась женская гонка преследования, где финишировала только одна украинка – Кристина Дмитренко, которая замкнула топ-30.

Завершится этап в Оберхофе в воскресенье, 12 января, классической и одиночной смешанными эстафетами. Они начнутся в 13:20 и 15:30 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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