"Плачет каждую ночь": муж Свитолиной после победы над первой ракеткой мира из РФ рассказал о страданиях жены

"Плачет каждую ночь": муж Свитолиной после победы над первой ракеткой мира из РФ рассказал о страданиях жены

Гаэль Монфис поделился переживаниями из-за войны в Украине.

Французский теннисист Гаэль Монфис, который женат на первой ракетке Украины Элине Свитолиной, дал эмоциональное интервью после победы над первой ракеткой мира - россиянином Данилом Медведевым на турнире в Индиан-Уэллсе.

Монфис проиграл первый сет, но затем совершил камбэк и выиграл две следующие партии - 4:6, 6:3, 6:1.

После матча Гаэль ответил на вопрос портала Yahoo Sport Australia, как он и его жена переживают войну, развязанную РФ в Украине.

"Моя вторая семья, можно так сказать, воюет. Нелегко в течение двух недель видеть, как моя жена плачет каждую ночь. Конечно, я был и остаюсь рядом с ней каждый день. С ней и ее семьей. Достаточно много родственников все еще в Украине. Сложно это описать, потому что я вовлечен в это. Это просто какое-то безумие, когда вы думаете об этом", - сказал Монфис.

Отметим, что сама Свитолина уже вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе, но остается там и поддерживает своего мужа.

Читайте также:

"Эти "ништяки" пойдут нашим разведчикам": Ярмоленко поблагодарили за помощь родному городу

Легенда НБА поддержал Украину во время церемонии вывода игрового номера (видео)

"Остановите эту нелепую войну": Владимир Кличко призвал мир экономически изолировать Россию (видео)