Плакал на скамейке запасных: Неймар получил серьезную травму в матче ЧМ-2022 (фото)

В четверг, 24 ноября, состоялся матч матч 1-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Бразилии и Сербии.

В конце матча лидер бразильской сборной Неймар получил неприятное повреждение. После подката сербского защитника Николая Миленковича у него возникли серьезные проблемы с правым голеностопом.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

На 79-й минуте было принято решение заменить Неймара, после чего медицинский штаб прикладывал к его ноге лед, а сам футболист сидел с натянутой на голову футболкой и плакал.

Câmera exclusiva da Globo mostra Neymar как camisa no rosto, sendo atendido no tornozelo direito. Será que preocupa?



2 x 0 #genacopa pic.twitter.com/isgfVJk4kT — ge (@geglobo) November 24, 2022

Детали травмы бразильца пока не сообщают. Его участие в следующих матчах Мундиаля под угрозой.

Матч Бразилия – Сербия завершился победой команды Неймара со счётом 2:0.

В следующем туре сборная Бразилии 28 ноября встретится с командой Швейцарии, а Сербия будет противостоять Камеруну.

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