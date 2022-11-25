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Плакал на скамейке запасных: Неймар получил серьезную травму в матче ЧМ-2022 (фото)

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
6166
Время на прочтение
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Плакал на скамейке запасных: Неймар получил серьезную травму в матче ЧМ-2022 (фото)

Фото: Associated Press

Сборная Бразилии рискует остаться без лидера.

В четверг, 24 ноября, состоялся матч матч 1-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Бразилии и Сербии.

В конце матча лидер бразильской сборной Неймар получил неприятное повреждение. После подката сербского защитника Николая Миленковича у него возникли серьезные проблемы с правым голеностопом.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

На 79-й минуте было принято решение заменить Неймара, после чего медицинский штаб прикладывал к его ноге лед, а сам футболист сидел с натянутой на голову футболкой и плакал.

Детали травмы бразильца пока не сообщают. Его участие в следующих матчах Мундиаля под угрозой.

  • Матч Бразилия – Сербия завершился победой команды Неймара со счётом 2:0.
  • В следующем туре сборная Бразилии 28 ноября встретится с командой Швейцарии, а Сербия будет противостоять Камеруну.

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Дата публикации
Просмотры
6166
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