Планы на перспективу: "Реал" рассматривает вариант подписания звезды "Баварии"

Мадридский "Реал" считает игрока "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвиса своим левым защитником в будущем.

Об этом сообщает AS.

Контракт Дэвиса с Баварией рассчитан до лета 2025 года. "Реал" надеется, что защитнику удастся купить по более выгодной цене 2024 года, когда канадец будет иметь право вести переговоры о трансфере.

В этом сезоне Дэвис сыграл за "Баварию" в 19 матчах, забил 1 гол и отдал 4 ассиста. На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 3 матчах сборной Канады.

"Реал" занимает второе место в Ла Лиге, уступая "Барселоне" двумя очками.

Напомним, что мадридский "Реал" не теряет надежду усилиться нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

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