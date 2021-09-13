"Платить неоткуда": журналист рассказал о чудовищных проблемах с финансами в УАФ

В отечественном футболе назревает кризис?

Журналист Сергей Болотников рассказал, что у Украинской ассоциации футбола (УАФ), которую возглавляет Андрей Павелко, имеются серьезные проблемы с финансированием.

"Я не верил, что Павелко поругается с Шевченко из-за какого-то миллиона. Оказывается, что такое возможно по простой причине - этого миллиона у Павелко нет. У федерации ужасные проблемы с деньгами. Неоткуда платить.

По моей информации, федерация уже несколько раз наперед просила у ФИФА и УЕФА вот те деньги, что выплачиваются каждый год. И те уже не дают", - сказал Болотников.

1 августа сборную Украины неожиданно покинул ее тогда еще главный тренер Андрей Шевченко . 44-летний специалист сообщил, что у него истек срок действия контракта с УАФ.

ее тогда еще главный тренер . 44-летний специалист сообщил, что у него истек срок действия контракта с УАФ. Позже Шевченко сообщил, что не планировал уходить из сборной, однако ему так и не предложили продлить сотрудничество.

из сборной, однако ему так и не предложили продлить сотрудничество. После этого в УАФ заявили, что подписание нового контракта сорвал сам тренер.

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