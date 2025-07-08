"Плевок в лицо": Федерация фехтования Украины – о допуске к ЧМ россиянок с воинским званием

Владимир Путин и Яна Егорян / © Associated Press

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Федерация фехтования Украины отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить к чемпионату мира-2025 в грузинском Тбилиси российских спортсменок с воинским званием в РФ.

"Только что стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила к участию в чемпионате мира в Тбилиси спортсменов в "нейтральном статусе", которые являются представителями Центрального спортивного клуба армии РФ и имеют воинские звания. Среди них – олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян, которые находятся под санкциями в Украине из-за поддержки войны и распространения российской пропаганды.

Это – плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности!

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"Мы с самого начала подчеркивали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. Теперь, надеюсь, это стало понятно всем другим иностранным федерациям, которые делали вид, что отбор нормальный.

Такое дерзкое решение стало возможным, поскольку все предыдущие жалобы Федерации фехтования Украины оставались без реагирования в том числе со стороны Международного олимпийского комитета", – заявил президент ФФУ Михаил Ильяшев.

Федерация фехтования Украины определяет юридические шаги по противодействию этому позорному решению.

Пока еще раз публично обращаемся в СНБОУ и СБУ с призывом применить предусмотренные законом меры к руководству Международной федерации фехтования", – говорится в посте ФФУ.

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Международная федерация фехтования (FIE) допустила к ЧМ-2025, который состоится с 22 по 26 июля в Грузии, 40 "нейтральных" спортсменов с российским и белорусским паспортами. Среди них – майор армии РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина и другие.

Отметим, что в 2024 году Великая была доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на выборах президента России. В апреле 2025-го Украина внесла спортсменку в санкционный список сроком на 10 лет.

Также FIE пренебрегла рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и допустила "нейтральных" фехтовальщиков из РФ и Беларуси к участию в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что на допуск россиянок с воинским званием к чемпионату мира-2025 по фехтованию отреагировала лидер сборной Украины, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

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Напомним, что в ноябре 2024 года президентом FIE избрали российского олигарха Алишера Усманова, который через несколько дней добровольно покинул свою должность.