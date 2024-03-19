Плей-офф отбора к Евро-2024: расписание и результаты всех матчей

В стыковых поединках определятся обладатели трех последних путевок на континентальное первенство.
21 и 26 марта состоятся матчи плей-офф отбора к Евро-2024.
В них примут участие 12 сборных, которые не сумели напрямую выйти в финальный турнир чемпионата Европы, но получили шанс побороться за место на континентальном первенстве благодаря своим выступлениям в Лиге наций-2022/23.
Согласно результатам жеребьевки, было сформировано три пути плей-офф, победители которых поедут на Евро-2024. Полуфиналы и финалы будут состоять из одного матча.
Сборная Украины, которая на групповом этапе квалификации к ЧЕ заняла третье место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой, попала в путь B.
Команда Сергея Реброва в полуфинале плей-офф 21 марта на выезде сразится со сборной Боснии и Герцеговины. Победитель этого матча в финале 26 марта разыграет путевку на чемпионат Европы с триумфатором пары Израиль – Исландия.
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Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.
Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.
|ПЛЕЙ-ОФФ ОТБОРА К ЕВРО-2024
|ПОЛУФИНАЛЫ
|Четверг, 21 марта
|19:00
|Путь C
|ГРУЗИЯ
|_:_
|ЛЮКСЕМБУРГ
|21:45
|Путь B
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|УКРАИНА
|21:45
|Путь C
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|КАЗАХСТАН
|21:45
|Путь B
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|ИСЛАНДИЯ
|21:45
|Путь А
|ПОЛЬША
|_:_
|ЭСТОНИЯ
|21:45
|Путь А
|УЭЛЬС
|_:_
|ФИНЛЯНДИЯ
|ФИНАЛЫ
|Вторник, 26 марта
|Путь C
|ГРУЗИЯ / ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|ГРЕЦИЯ / КАЗАХСТАН
|Путь А
|УЭЛЬС / ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|ПОЛЬША / ЭСТОНИЯ
|21:45
|Путь B
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА / УКРАИНА
|_:_
|ИЗРАИЛЬ / ИСЛАНДИЯ
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