Плей-офф отбора к Евро-2024: расписание и результаты всех матчей

21 и 26 марта состоятся матчи плей-офф отбора к Евро-2024.

В них примут участие 12 сборных, которые не сумели напрямую выйти в финальный турнир чемпионата Европы, но получили шанс побороться за место на континентальном первенстве благодаря своим выступлениям в Лиге наций-2022/23.

Согласно результатам жеребьевки, было сформировано три пути плей-офф, победители которых поедут на Евро-2024. Полуфиналы и финалы будут состоять из одного матча.

Сборная Украины, которая на групповом этапе квалификации к ЧЕ заняла третье место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой, попала в путь B.

Команда Сергея Реброва в полуфинале плей-офф 21 марта на выезде сразится со сборной Боснии и Герцеговины. Победитель этого матча в финале 26 марта разыграет путевку на чемпионат Европы с триумфатором пары Израиль – Исландия.

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Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

ПЛЕЙ-ОФФ ОТБОРА К ЕВРО-2024 ПОЛУФИНАЛЫ Четверг, 21 марта 19:00 Путь C ГРУЗИЯ _:_ ЛЮКСЕМБУРГ 21:45 Путь B БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ УКРАИНА 21:45 Путь C ГРЕЦИЯ _:_ КАЗАХСТАН 21:45 Путь B ИЗРАИЛЬ _:_ ИСЛАНДИЯ 21:45 Путь А ПОЛЬША _:_ ЭСТОНИЯ 21:45 Путь А УЭЛЬС _:_ ФИНЛЯНДИЯ ФИНАЛЫ Вторник, 26 марта Путь C ГРУЗИЯ / ЛЮКСЕМБУРГ _:_ ГРЕЦИЯ / КАЗАХСТАН Путь А УЭЛЬС / ФИНЛЯНДИЯ _:_ ПОЛЬША / ЭСТОНИЯ 21:45 Путь B БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА / УКРАИНА _:_ ИЗРАИЛЬ / ИСЛАНДИЯ

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