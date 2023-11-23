Плей-офф отбора к Евро-2024: результаты жеребьевки, все пары и турнирная сетка

В плей-офф будут разыграны последние три путевки на континентальное первенство.

В четверг, 23 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024.

Участие в ней приняли 12 сборных, которые не сумели напрямую выйти в финальный турнир чемпионата Европы, но получили еще один шанс побороться за место на континентальном первенстве благодаря своим выступлениям в Лиге наций-2022/23.

Сборная Украины, заняв третью позицию в отборочной группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой, также оказалась в плей-офф отбора к Евро-2024.

Команда Сергея Реброва в полуфинале плей-офф 21 марта на выезде сыграет против команды Боснии и Герцеговины. В случае победы сборная Украины 26 марта сыграет финальный матч отбора с триумфатором пары Израиль – Исландия, где будет номинальным хозяином.

Сетка плей-офф отбора на Евро-2024

Путь А: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия

Путь В: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина

Путь С: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан

Напомним, жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится 2 декабря в немецком Гамбурге, а сам турнир — с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии.

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