Плей-офф отбора на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей

26 и 31 марта состоятся матчи плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира-2026 по футболу.

Участие в нем примут 12 сборных, занявших вторые места в отборочных группах ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишировали ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Победители одноматчевых полуфиналов каждого из путей (A, B, C, D) разыграют между собой в одноматчевых финалах путевки на Мундиаль.

Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026 сыграет против Швеции. Матч состоится 26 марта на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы команда Сергея Реброва на этой же арене 31 марта в финале плей-офф за выход на Мундиаль сразится с триумфатором пары Польша — Албания.

Расписание и результаты матчей плей-офф отбора на ЧМ-2026

Полуфиналы

Четверг, 26 марта

Путь А

21:45 Италия — Северная Ирландия

21:45 Уэльс — Босния и Герцеговина.

Путь В

21:45 Украина — Швеция

21:45 Польша — Албания

Путь С

19:00 Турция — Румыния

21:45 Словакия — Косово

Путь D

21:45 Дания — Северная Македония.

21:45 Чехия — Ирландия

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.