Плей-офф отбора на ЧМ-2026: расписание и результаты матчей
Смотрите календарь и результаты всех поединков плей-офф европейского отбора на чемпионат мира-2026.
26 и 31 марта состоятся матчи плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира-2026 по футболу.
Участие в нем примут 12 сборных, занявших вторые места в отборочных группах ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишировали ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Победители одноматчевых полуфиналов каждого из путей (A, B, C, D) разыграют между собой в одноматчевых финалах путевки на Мундиаль.
Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026 сыграет против Швеции. Матч состоится 26 марта на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
В случае победы команда Сергея Реброва на этой же арене 31 марта в финале плей-офф за выход на Мундиаль сразится с триумфатором пары Польша — Албания.
Расписание и результаты матчей плей-офф отбора на ЧМ-2026
Полуфиналы
Четверг, 26 марта
Путь А
21:45 Италия — Северная Ирландия
21:45 Уэльс — Босния и Герцеговина.
Путь В
21:45 Украина — Швеция
21:45 Польша — Албания
Путь С
19:00 Турция — Румыния
21:45 Словакия — Косово
Путь D
21:45 Дания — Северная Македония.
21:45 Чехия — Ирландия
Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.