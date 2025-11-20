Плей-офф отбора в ЧМ-2026: результаты жеребьевки, все пары и турнирная сетка

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

Реклама

В четверг, 20 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф европейского отбора на чемпионат мира-2026.

Участие в ней приняли 12 сборных, занявших вторые места в отборочных группах ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишировали ниже второго места на групповом этапе квалификации.

В ьом числе своего соперника в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 узнала сборная Украины. Команда Сергея Реброва была посеяна из первой корзины и сразится со Швецией, которая была в четвертой корзине. Матч состоится 26 марта 2026 года и будет номинально домашним для нашей сборной.

Реклама

Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на грядущий Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания. Сборная Украины будет номинальным хозяином финала, если сможет туда пробиться.

Сетка плей-офф отбора на ЧМ-2026

Путь А: Италия – Северная Ирландия / Уэльс – Босния и Герцеговина

Путь В: Украина – Швеция / Польша – Албания

Путь С: Турция – Румыния / Словакия – Косово

Реклама

Путь D: Дания – Северная Македония / Чехия – Ирландия

Напомним, финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Жеребьевка группового этапа финального турнира ЧМ-2026 состоится 5 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.