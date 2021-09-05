Плей-офф все ближе: сборная Украины вырвала победу над португальцами на Чемпионате Европы по волейболу

Плей-офф все ближе: сборная Украины вырвала победу над португальцами на Чемпионате Европы по волейболу

Это второй выигрыш для "сине-желтых" на турнире.

Мужская сборная Украины по волейболу провела очередной поединок на Чемпионате Европы, который проходит в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Соперником нашей команды в матче третьего тура группового этапа была команда Португалии. "Сине-желтые" здорово начали поединок, выиграв первые две партии, однако затем растеряли преимущество. В решающем пятом сете украинцы все же смогли вырвать победу.

Чемпионат Европы по волейболу

Группа A, 3-й тур

Украина - Португалия - 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11)

"Сине-желтые" набрали 4 очка и поднялись на 3-е место в группе A. Лидируют сербы (7 баллов, 3 матча), вторую позицию занимают поляки (6, 2). Ниже украинцев расположились бельгийцы (4, 3), португальцы (3, 3) и греки (1, 2).

Ранее украинцы обыграли греков ( 3:2 ) и проиграли сербам (0:3).

) и проиграли сербам (0:3). Следующий матч "сине-желтые" проведут 7 сентября против Бельгии.

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