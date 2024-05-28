Плей-офф за право играть в УПЛ-2024/25: расписание и результаты матчей

Победители двухматчевых противостояний проведут следующий сезон в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.
29 мая и 2 июня состоятся переходные матчи за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2024/25.
Участие в плей-офф примут четыре клуба. Команды, которые финишировали на 13-м и 14-м местах в УПЛ сразятся с обладателями четвертой и третьей позиций Первой лиги соответственно.
Первую пару плей-офф составили "Верес" и "Эпицентр". Вторую путевку в элитный дивизион разыграют "Оболонь" и "Левый Берег".
Напомним, по итогам сезона-2023/24 в Первую лигу вылетели два худших клуба УПЛ – "Минай" и "Металлист 1925". В свою очередь, автоматическое повышение в классе выбороли "Карпаты" и "Ингулец".
Матчи плей-офф за право участия в УПЛ покажет в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ПЛЕЙ-ОФФ ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В УПЛ-2024/25
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Среда, 29 мая
|15:30
|ЭПИЦЕНТР
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|ВЕРЕС
|18:00
|ОБОЛОНЬ
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|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Воскресенье, 2 июня
|16:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
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|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЭПИЦЕНТР
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