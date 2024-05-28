Плей-офф за право играть в УПЛ-2024/25: расписание и результаты матчей

29 мая и 2 июня состоятся переходные матчи за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2024/25.

Участие в плей-офф примут четыре клуба. Команды, которые финишировали на 13-м и 14-м местах в УПЛ сразятся с обладателями четвертой и третьей позиций Первой лиги соответственно.

Первую пару плей-офф составили "Верес" и "Эпицентр". Вторую путевку в элитный дивизион разыграют "Оболонь" и "Левый Берег".

Напомним, по итогам сезона-2023/24 в Первую лигу вылетели два худших клуба УПЛ – "Минай" и "Металлист 1925". В свою очередь, автоматическое повышение в классе выбороли "Карпаты" и "Ингулец".

Матчи плей-офф за право участия в УПЛ покажет в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ПЛЕЙ-ОФФ ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В УПЛ-2024/25 ПЕРВЫЕ МАТЧИ Среда, 29 мая 15:30 ЭПИЦЕНТР _:_ ВЕРЕС 18:00 ОБОЛОНЬ _:_ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Воскресенье, 2 июня 16:00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ _:_ ОБОЛОНЬ 17:00 ВЕРЕС _:_ ЭПИЦЕНТР

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