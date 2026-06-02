ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Плей-офф за право играть в УПЛ-2026/27: расписание и результаты матчей

Победители двухматчевых противостояний проведут следующий сезон в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
УПЛ

УПЛ / facebook.com/Kudrivka

5 и 9 июня состоятся переходные матчи за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне 2026/27.

Участниками плей-офф стали четыре клуба: "Кудровка", "Александрия", "Левый Берег" и "Агробизнес".

За право провести следующий сезон в элитном дивизионе "Кудровка" (13-е место в УПЛ-2025/26) сразится с "Агробизнесом" (финишировал 4-м в Первой лиге), а "Александрия" (15-я позиция в УПЛ) посоревнуется с "Левым Берегом" (бронзовый призер Первой лиги).

Отметим, что вместо "Александрии" в плей-офф должен был играть "Рух", но львовский клуб отказался от участия в переходных матчах.

По итогам сезона-2025/26 из элиты напрямую вылетели "Полтава" (последнее место в таблице УПЛ) и "Рух" (14-я позиция). Их заменят черновицкая "Буковина" и одесский "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.

Плей-офф за право играть в УПЛ-2026/27: расписание и результаты матчей

Пятница, 5 июня

15:30 "Александрия" — "Левый Берег"

18:00 "Кудровка" — "Агробизнес"

Вторник, 9 июня

15:30 "Левый Берег" — "Александрия"

18:00 "Агробизнес" — "Кудровка"

Ранее сообщалось, что "Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой", но осталось без медалей УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie