Плей-офф за право участия в УПЛ-2023/24: расписание и результаты матчей

Победители двухматчевых противостояний будут выступать в следующем сезоне в элитном дивизионе.

10 и 14 июня состоятся переходные поединки за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2023/24.

Участниками плей-офф будут четыре клуба. Обладатели третьего и четвертого мест по итогам последнего розыгрыша Первой лиги будут противостоять командам, которые финишировали на 14-й и 13-й позициях в УПЛ соответственно.

Первую пару плей-офф составили петровский "Ингулец" и ЛНЗ Черкассы. Вторую путевку в элитный дивизион разыграют запорожский "Металлург" и ровенский "Верес".

Напомним, по итогам прошлого сезона из УПЛ вылетели два худших клуба – "Львов" и "Металлист". Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".

ПЛЕЙ-ОФФ ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В УПЛ-2023/24 ПЕРВЫЕ МАТЧИ Суббота, 10 июня 17:00 ИНГУЛЕЦ _:_ ЛНЗ 17:00 МЕТАЛЛУРГ _:_ ВЕРЕС ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Среда, 14 июня 13:00 ВЕРЕС _:_ МЕТАЛЛУРГ 15:00 ЛНЗ _:_ ИНГУЛЕЦ

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