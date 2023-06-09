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Плей-офф за право участия в УПЛ-2023/24: расписание и результаты матчей

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Плей-офф за право участия в УПЛ-2023/24: расписание и результаты матчей

Фанаты ровенского "Вереса"/фото — facebook.com/fcvr57

Победители двухматчевых противостояний будут выступать в следующем сезоне в элитном дивизионе.

10 и 14 июня состоятся переходные поединки за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2023/24.

Участниками плей-офф будут четыре клуба. Обладатели третьего и четвертого мест по итогам последнего розыгрыша Первой лиги будут противостоять командам, которые финишировали на 14-й и 13-й позициях в УПЛ соответственно.

Первую пару плей-офф составили петровский "Ингулец" и ЛНЗ Черкассы. Вторую путевку в элитный дивизион разыграют запорожский "Металлург" и ровенский "Верес".

Напомним, по итогам прошлого сезона из УПЛ вылетели два худших клуба – "Львов" и "Металлист". Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".

ПЛЕЙ-ОФФ ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В УПЛ-2023/24
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Суббота, 10 июня
17:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ ЛНЗ ЛНЗ
17:00 МЕТАЛЛУРГ Металлург _:_ Вереск ВЕРЕС
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Среда, 14 июня
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Металлург МЕТАЛЛУРГ
15:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ

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Дата публикации
Просмотры
630
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