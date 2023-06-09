Плей-офф за право участия в УПЛ-2023/24: расписание и результаты матчей

Победители двухматчевых противостояний будут выступать в следующем сезоне в элитном дивизионе.
10 и 14 июня состоятся переходные поединки за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2023/24.
Участниками плей-офф будут четыре клуба. Обладатели третьего и четвертого мест по итогам последнего розыгрыша Первой лиги будут противостоять командам, которые финишировали на 14-й и 13-й позициях в УПЛ соответственно.
Первую пару плей-офф составили петровский "Ингулец" и ЛНЗ Черкассы. Вторую путевку в элитный дивизион разыграют запорожский "Металлург" и ровенский "Верес".
Напомним, по итогам прошлого сезона из УПЛ вылетели два худших клуба – "Львов" и "Металлист". Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".
|ПЛЕЙ-ОФФ ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В УПЛ-2023/24
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Суббота, 10 июня
|17:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|МЕТАЛЛУРГ
|_:_
|ВЕРЕС
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Среда, 14 июня
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МЕТАЛЛУРГ
|15:00
|ЛНЗ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
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