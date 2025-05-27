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29 мая и 1 июня состоятся переходные матчи за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2025/26.

Участниками плей-офф станут четыре клуба. Команды, которые финишировали на 13-м и 14-м местах в УПЛ посоревнуются с обладателями четвертой и третьей ступенек Первой лиги соответственно.

Первую пару плей-офф составили "Ворскла" (13-е место в УПЛ) и "Кудровка" (4-я ступенька Первой лиги).

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Вторую путевку в элитный дивизион разыграют "Левый Берег" (14-я позиция в УПЛ) и "Металлист 1925" (3-е место в Первой лиге).

Отметим, что по итогам сезона-2024/25 из УПЛ вылетели два худших клуба – "Черноморец" и "Ингулец". В элите их заменят "Эпицентр" и "Полтава", которые стали лучшими командами Первой лиги.

Все матчи плей-офф за право участия в УПЛ покажет в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.

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Плей-офф за право участия в УПЛ-2025/26: расписание и результаты матчей

Четверг, 29 мая

15:30 "Кудровка" – "Ворскла"

18:00 "Левый Берег" – "Металлист 1925"

Воскресенье, 1 июня

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13:00 "Ворскла" – "Кудровка"

15:30 "Металлист 1925" – "Левый Берег"