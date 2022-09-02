Плоды победы над Джошуа: WBA признала Усика лучшим боксером месяца

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика лучшим боксером по итогам августа.

В августе Александр Усик защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, одолев в бою-реванше британца Энтони Джошуа.

"35-летний боксер-левша ясно дал понять, что он является одним из лучших бойцов современности независимо от весовой категории и потрясающим супертяжеловесом, как некоторые другие. Его рекорд составляет 20 побед и 13 нокаутов", - говорится в заявлении на официальном сайте организации .

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В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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