Плоды победы над россиянином: Беринчик взлетел в рейтинге лучших боксеров легкого веса

Денис поднялся в топ-20 мировой классификации.

Украинский боксер Денис Беринчик благодаря победе над россиянином Исой Чаниевым в поединке за титул WBO International существенно улучшил свои позиции в рейтинге представителей легкого дивизиона от BoxRec.

33-летний украинец, который до боя с представителем Российской Федерации находился в пятом десятке, поднялся более чем на 20 ступенек и теперь занимает 17-е место .

Лидирует в рейтинге BoxRec непобедимый американец Джервонта Дэвис. Украинец Василий Ломаченко, победивший в этом месяце ганца Ричарда Комми, идет на второй позиции. Тройку лучших замыкает абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос.

boxrec.com

Беринчик победил Чаниева единогласным решением судей: 116-112, 118-110, 118-111. Денис успешно защитил пояс WBO International уже шестой раз в карьере.

Для Дениса победа стала 16-й (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге.

Чаниев проиграл в четвертый раз в карьере. В его активе 15 побед (7 - нокаутом) в 19 боях.

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