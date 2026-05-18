Плотницкий с "Перуджей" во второй раз подряд выиграл волейбольную Лигу чемпионов

Украинский волейболист Олег Плотницкий завоевал 15-й трофей с итальянской "Перуджей".

Олег Плотницкий / © facebook.com/SirSafetyPerugiaVolley

Украинский волейболист Олег Плотницкий, который в апреле объявил о возвращении в национальную команду, стал победителем Лиги чемпионов с итальянской "Перуджей".

В финале самого престижного еврокубка "Перуджа" обыграла польскую "Варту" — 3:0 (29:27, 25:18, 25:15).

Плотницкий стал одним из самых результативных игроков команды, набрав 12 очков. Опередил его только тунисец Вассим Бен Тара — 24 очка.

Для "Перуджи" это вторая подряд победа в Лиге чемпионов. 28-летний Плотницкий завоевал свой 15-й трофей в составе команды.

В матче за "бронзу" польский клуб "Проект Варшава" с украинцем Юрием Семенюком проиграл турецкой "Анкаре".

Также Плотницкий попал в символическую сборную волейбольной Лиги чемпионов.

Напомним, что в марте 2025 года Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины, однако в этом году решил возобновить карьеру в национальной команде.

