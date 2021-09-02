Пловчиха Мерешко приблизила Украину к 80 наградам Паралимпиады-2020: это ее пятая медаль в Токио

Пловчиха Мерешко приблизила Украину к 80 наградам Паралимпиады-2020: это ее пятая медаль в Токио

Спортсменка выиграла 36-ю серебряную и 79-ю в целом медаль Украины на Паралимпиаде-2020.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" Паралимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем (класс - S6).

Украинка преодолела дистацию за 5:12.61 минуты, опередив на 7 секунд бронзовую призерку из Швейцарии Нору Мейстер (5:19.57 минуты). "Золото" с мировым рекордом взяла китаянка Юянь Джиян - 5:04.57 минуты.

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Для Мерешко это пятая медаль Паралимпиады в Токио. Перед этим украинка добыла два "золота", "серебро" и "бронзу".

Теперь в активе украинской сборной 79 наград Паралимпады в Токио: 19 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые. Украина находится в топ-5 медального зачета и идет четвертой по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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