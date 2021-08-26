Пловчиха-рекордсменка принесла Украине 9-ю медаль на Паралимпиаде в Токио

Пловчиха-рекордсменка принесла Украине 9-ю медаль на Паралимпиаде в Токио

Елизавета Мерешко добыла "серебро" на 200-метровке комплексом.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала еще одну награду на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Знаменосец сборной Украины выиграла "серебро" на дистанции 200 метров комплексом в классе SМ6. Елизавета финишировала второй в финальном заплыве с результатом 2:58.04 минуты.

Победу одержала британка Мэйси Саммерз-Ньютон (2:56.68 минуты). "Бронзу" взяла Верена Шотт (Германия) - 2:59.09 минуты.

Отметим, что в квалификационном заплыве на этой дистанции Мерешко установила мировой паралимпийский рекорд.

Для Украины это уже 9-медаль на Паралимпиаде-2020. В активе украинских паралимпийцев одна золотая, 6 серебряных и две бронзовые награды.

Отметим, что накануне Мерешко завоевала для Украины первое "золото" на Паралимпиаде в Токио. Украинка с лучшим временем и паралимпийским рекордом преодолела дистанцию 50 метров вольным стилем.

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