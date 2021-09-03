Пловец Трусов принес Украине 92-ю медаль Паралимпиады-2020: это его шестая награда в Токио

Пловец Трусов принес Украине 92-ю медаль Паралимпиады-2020: это его шестая награда в Токио

Наша медальная копилка пополнилась 44-м "серебром".

Украинский пловец Андрей Трусов стал обладателем "серебра" Паралимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 50 метров баттерфляем.

Трусов преодолел дистанцию за 29.03 секунды, лишь на 0.05 секунды уступив на финише американцу Эвану Остину. Бронзовую награду взял колумбиец Карлос Даниель Серрано Сапате - 29.34 секунды.

Это шестая медаль Трусова на Паралимпиаде в Токио. По количеству медалей он уступает только Максиму Крипаку, который 3 сентября выиграл "золото" на 200-метровке комплексом и стал 10-кратным чемпионом Паралимпийских игр.

Медаль Трусова - 92-я для сборной Украины на Паралимпиаде-2020. В активе "сине-желтых" 22 золотых, 44 серебряные и 26 бронзовых наград. Украина занимает пятое место в медальном зачете и идет четвертой по количеству завоеванных наград.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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