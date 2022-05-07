Плюс 12 наград: Украина продолжает идти абсолютным лидером в медальном зачете Дефлимпиады

Украинская команда продолжает феерить на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В пятый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 12 наградами.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Из 12 выигранных медалей пять оказались золотыми, 4 - серебряные и 3 - бронзовые. В 5-й соревновательный день украинцы выигрывали награды в пяти видах спорта - настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, велоспорте и спортивном ориентировании.

Таким образом, после пяти соревновательных дней Дефлимпиады-2021 в копилке "сине-желтых" уже 58 наград, среди которых 29 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Благодаря этому Украина продолжает сверхуверенно лидировать в медальном зачете Дефлимпиады. В топ-5 также команды США, Японии, Ирана и Франции.

Все медали Украины в пятый день Дефлимпиады-2021

"Золото":

Елисавета Топчанюк (велоспорт, шоссейная гонка),

Назар Левицкий (спортивное ориентирование),

Анна Федосеева (спортивное ориентирование),

мужская сборная Украины (настольный теннис),

женская сборная Украины (настольный теннис)

"Серебро":

Дмитрий Плахотник (спортивное ориентирование),

Анна Андросович (спортивное ориентирование),

Алексей Лазебник (пулевая стрельба, 10 м, пневматический пистолет),

сборная Украины (плавание, смешанная эстафета 4х100 м)

"Бронза":

Дмитрий Левин (спортивное ориентирование),

Яна Мельник (спортивное ориентирование),

Владислав Кремляков (плавание, 50м, спина)

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что паралимпийская сборная Украины разгромила Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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