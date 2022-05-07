Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Плюс 12 наград: Украина продолжает идти абсолютным лидером в медальном зачете Дефлимпиады

Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Плюс 12 наград: Украина продолжает идти абсолютным лидером в медальном зачете Дефлимпиады

facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Украинская команда продолжает феерить на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые проходят в бразильском Кашиас-ду-Сули.

В пятый день соревнований, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сборная Украины пополнила свою медальную копилку еще 12 наградами.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Из 12 выигранных медалей пять оказались золотыми, 4 - серебряные и 3 - бронзовые. В 5-й соревновательный день украинцы выигрывали награды в пяти видах спорта - настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, велоспорте и спортивном ориентировании.

Таким образом, после пяти соревновательных дней Дефлимпиады-2021 в копилке "сине-желтых" уже 58 наград, среди которых 29 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Благодаря этому Украина продолжает сверхуверенно лидировать в медальном зачете Дефлимпиады. В топ-5 также команды США, Японии, Ирана и Франции.

Все медали Украины в пятый день Дефлимпиады-2021

"Золото":

  • Елисавета Топчанюк (велоспорт, шоссейная гонка),
  • Назар Левицкий (спортивное ориентирование),
  • Анна Федосеева (спортивное ориентирование),
  • мужская сборная Украины (настольный теннис),
  • женская сборная Украины (настольный теннис)

"Серебро":

  • Дмитрий Плахотник (спортивное ориентирование),
  • Анна Андросович (спортивное ориентирование),
  • Алексей Лазебник (пулевая стрельба, 10 м, пневматический пистолет),
  • сборная Украины (плавание, смешанная эстафета 4х100 м)

"Бронза":

  • Дмитрий Левин (спортивное ориентирование),
  • Яна Мельник (спортивное ориентирование),
  • Владислав Кремляков (плавание, 50м, спина)

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что паралимпийская сборная Украины разгромила Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Читайте также:

Путинский олигарх Абрамович продал "Челси": известна сумма сделки

Последовали за российским кораблем: РФ и Беларусь выбросили из Международной федерации тенниса

В стиле пропаганды: российский боксер ответил на призыв Владимира Кличко отстранить его от боя

Следующая публикация