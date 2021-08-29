Плюс два "серебра": Украина выиграла уже 40 медалей на Паралимпиаде-2020

Плюс два "серебра": Украина выиграла уже 40 медалей на Паралимпиаде-2020

Копилка "сине-желтых" пополнилась наградами в плавании и пауэрлифтинге.

Украинцы не устают впечатлять своими выступлениями на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наша медальная копилка пополнилась еще двумя наградами.

Пловец Денис Остапченко добыл серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине, а Наталья Олейник завоевала "серебро" в пауэрлифтинге.

Остапченко в финальном заплыве показал результат 45.57 секунды, совсем немного уступив в борьбе за "золото" китайцу Цзоу Лянькан (45.25 секунды).

Олейник, которая выступала в весовой категории до 79 кг, завершила свое выступление с результатом 133 кг. Украинка уступила лишь представительнице Нигерии Бозе Омолайо, которая установила паралимпийский рекорд - 141 кг.

Теперь на Паралимпиаде в Токио у Украины уже 40 медалей: 10 золотых, 20 серебряных и 10 бронзовых медалей. Наша команда идет 5-й в медальном зачете, а по количеству наград расположилась на 4-й позиции.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинцы прекрасно начали соревновательный день 29 августа на Играх в Токио. Оксана Зубковская и Роман Полянский стали чемпионами Паралимпиады-2020.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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