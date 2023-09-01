Плюс один украинец на туманном Альбионе: форвард "Зари" перешел в английский клуб

Назарий Русин будет играть в Чемпионшипе за "Сандерленд".

Нападающий луганской "Зари" Назарий Русин продолжит карьеру в "Сандерленде", который выступает в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе чемпионата Англии – прим.).

Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

24-летний украинец подписал с "черными котами" контракт сроком 4 года с опцией продления еще на один сезон.

Добро пожаловать, Русин



Будучи усунутым в идентификацию, что убеждение должно было быть достигнуто с Зорой Луганском для перевозки Назарии Rusyn для неудовлетворенного fee. #SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

По неофициальной информации, "Сандерленд" согласился за трансфер Русина заплатить "Заре" 2,5 млн евро плюс примерно столько же возможными бонусами.

Добавим, что год назад луганцам переход Русина из киевского "Динамо" обошелся всего в 250 тысяч евро.

В прошлом сезоне Назарий провел за "Зарю" 30 матчей, в которых отличился 13 голами и 6 результативными передачами.

"Сандерленд" в предыдущей кампании Чемпионшипа дошел до плей-офф за право играть в АПЛ, но завоевать путевку в элитный дивизион "черным котам" не удалось.

В новом розыгрыше Чемпионшипа новый клуб украинца набрал 4 очка после 4-х стартовых туров и идет только 18-м в турнирной таблице.

Отметим, что за другой клуб Чемпионшипа – "Суонси" – выступает украинский нападающий Николай Кухаревич.

Кроме того, сразу пять украинцев защищают цвета клубов АПЛ: Александр Зинченко ("Арсенал"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Михаил Мудрик ("Челси"), Илья Забарный ("Борнмут") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд").

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