Плюс "серебро" и "бронза": Украина достигла отметки в 70 медалей на Паралимпиаде в Токио

Плюс "серебро" и "бронза": Украина достигла отметки в 70 медалей на Паралимпиаде в Токио

Последние награды были добыты в пулевой стрельбе и настольном теннисе.

Сборная Украины очень успешно начала восьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2020 в Токио. После "бронзы" Ирины Щетник в смешанной стрельбе из пневматической винтовки наша медальная копилка пополнилась еще двумя наградами.

48-летний Василий Ковальчук забрал "серебро" в стрельбе из пневматической винтовки лежа с 10 метров.

А сборная Украины по настольному теннису в классе 9-10 завоевала "бронзу".

Таким образом, в активе Украины сейчас 70 медалей на Паралимпиаде в Токио: 15 золотых, 34 серебряные и 21 бронзовая. Украина идет на шестом месте в медальном зачете и на четвертом по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку