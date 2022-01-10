По космической траектории: украинский футболист забил непревзойденный гол в Испании (видео)

Это его первое взятие ворот в карьере.

Украинский футболист испанского "Спортинга" Хихон Василий Кравец отличился непревзойденным мячом в Чемпионате Испании.

Так, 24-летний левый защитник в рамках 23-го тура Сегунди (второго по силе дивизиона Испании, прим.) забил роскошный по зрелищности гол против "Малаги".

На 42 минуте противостояния украинец оформил сольный проход по левому флангу, который завершился ударом издалека. Игровой снаряд по невероятной траектории поразил дальнюю девятку. К этому, похоже, совершенно не был готов голкипер "анчоусов".

Вашему вниманию видео с этим голом.

Интересно, что этот мяч Кравца стал для него дебютным не только за клуб, но вообще в карьере.