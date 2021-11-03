По нему плачет театр: бразильский футболист разорвал соцсети эпичной симуляцией (видео)

Веллингтон Силва сам толкнул соперника головой, а затем рухнул на газон.

Чрезвычайно забавный эпизод случился в матче Чемпионата Японии между командами "Йокогама Маринос" и "Гамба Осака". Бразильский легионер гостей Веллингтон Силва отметился симуляцией, прославившей его на весь мир.

В конце поединка бразилец хотел помешать игроку хозяев Дайзен Маэди вбросить мяч из-за боковой линии и толкнул его головой в плечо. После этого Веллингтон посмотрел на арбитра и неожиданно стал симулировать удар со стороны соперника. Схватившись за голову, он свалился на газон и лежа изображал смертельные мучения.

Рефери не купился на симуляцию Силвы и показал ему желтую карточку. Однако это вряд ли огорчило Веллингтона, ведь его команда минимально победила одного из лидеров чемпионата - 1:0 .

Видео курьезного инцидента разлетелось соцсетями.

В текущем сезоне на счету 28-летнего вингера 27 матчей, 3 гола и 4 результативных передачи.

Клуб Веллингтона на десять очков оторвался от зоны вылета и занимает 13-е место. "Йокогама Маринос" осталась на второй строчке.

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