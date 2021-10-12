По-пижонски не забили пенальти: автогол спас украинскую "молодежку" от позора в матче с Фарерами

По-пижонски не забили пенальти: автогол спас украинскую "молодежку" от позора в матче с Фарерами

Судаков и Бондаренко решили разыграть 11-метровый удар, но просто растеряли момент.

Молодежная сборная Украины (U-21) одержала третью победу в квалификации на Чемпионат Европы 2023. Подопечные Руслана Ротаня на "Славутич Арене" в Запорожье обыграли команду Фарерских островов - 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 24-й минуте. Защитник гостей Андриас Эдмундссон поразил сетку собственных ворот.

На 41-й минуте украинцы заработали пенальти и могли обеспечить себе комфортный счет, но все закончилось эпическим фейлом. Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков решил разыграть 11-метровый со своим одноклубником Артемом Бондаренко, однако тот не сумел переиграть вратаря соперников.

Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/F7QqRcrlF8 — Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 12, 2021

В итоге украинским болельщикам пришлось нервничать до финального свистка, который зафиксировал минимальную победу "сине-желтых".

Таким образом, украинская "молодежка" набрала 9 очков, поднявшись на первую позицию в группе Н. На втором месте Франция (7 баллов), которая сыграла на один поединок меньше.

Фарерские острова, имея 5 зачетных баллов, опустилась на четвертую строчку.

В следующем матче подопечные Ротаня 11 ноября на выезде встретятся с командой Северной Македонии.

КТО ВЫХОДИТ В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

В финальный турнир попадут 9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф среди команд, занявших вторые места.

КОГДА И ГДЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Финальный турнир Евро-2023 состоится в июне-июле 2023 года. Его будут принимать Грузия и Румыния, они получили автоматические путевки как хозяева турнира.

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