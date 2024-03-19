По стопам "Эвертона": еще с одного клуба АПЛ сняли очки из-за нарушения финансового фейр-плей

"Ноттингем Форест" потерял четыре балла и опустился в зону вылета.

"Ноттингем Форест" лишили четырех очков в английской Премьер-лиге (АПЛ) за нарушение правил финансового фейр-плей.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Клуб признали виновным в нарушении Правил прибыльности и устойчивого развития (PSRs) Премьер-лиги. Независимая комиссия выяснила, что "лесники" нарушили PSRs в период, который заканчивается сезоном-2022/23.

Комиссия установила, что "Ноттингем" превысил потолок финансовых потерь за три года на 34,5 миллиона фунтов. Лимит убытков для клуба был установлен на уровне 61 млн фунтов, а не 105 млн фунтов, как для других участников АПЛ, поскольку перед сезоном-2022/23 он выступал в Чемпионшипе (второй по рангу английский дивизион – прим.).

"Ноттингем Форест" уже заявил о своих намерениях подать апелляцию на решение о лишении клуба очков.

Тем временем АПЛ уже официально внесла изменения в турнирную таблицу. "Лесники" потеряли четыре пункта и с 21 очком опустились в зону вылета на 18-е место. Это решение позволило "Лутону" с 22 баллами подняться из зоны вылета.

Напомним, "Ноттингем Форест" – уже второй клуб АПЛ, который в этом сезоне наказали снятием очков. Ранее "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко лишили 10 очков за нарушение финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.

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