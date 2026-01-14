По стопам отца: сын Ибрагимовича перешел в титулованный клуб

Максимилиан Ибрагимович / english.ajax.nl

Амстердамский "Аякс" объявил о подписании Максимилиана Ибрагимовича, сына легендарного шведского форварда Златана Ибрагимовича.

19-летний футболист перешел в нидерландский клуб на правах аренды из "Милана", подписав контракт до конца текущего сезона. В сделке предусмотрена опция выкупа за 3,5 миллиона евро.

Максимилиан будет выступать за дубль амстердамского клуба – "Йонг Аякс", но в течение сезона будет привлекаться и к первой команде, чтобы привыкнуть к более высокому уровню и интенсивности игры.

Отметим, что Златан Ибрагимович выступал за "Аякс" в начале своей карьеры, перейдя в 2001 году из шведского "Мальме".

Добавим, что другой сын Златана, 17-летний Винсент, сейчас играет в молодежной системе итальянского "Милана", который стал последним клубом в профессиональной карьере его отца.

