По вине украинца: промоутер назвал причину переноса реванша Усик – Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о том, почему бой-реванш между его клиентом и абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком пришлось отсрочить.

По словам Уоррена, украинец получил травму, которая и стала причиной переноса второго поединка между боксерами.

"Мы увидели невероятный бой. Самое большое противостояние 21 века. Оба парня отдали все силы. Они хотят снова драться, поэтому это произойдет.

Реванш был отложен, потому что я думаю, что один из них, не Тайсон, а Усик, получил травму. Это причина, почему он не сможет быть в форме к изначальной дате.

Все-таки это идеальное время для боя. Давайте дадим ребятам время на восстановление после очень, очень тяжелого поединка. Надеюсь, мы увидим такое же зрелище", – сказал Уоррен в интервью DAZN.

Перед первым боем Усик – Фьюри сообщалось, что второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в саудовском Эр-Рияде. Однако это случится позже. Накануне стало известно, что реванш состоится 21 декабря.

Напомним, в ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Пока неизвестно, в реванше между Усиком и Фьюри будет ли снова стоять на кону звание абсолютного чемпиона хевивейта. Дело в том, что Международная боксерская федерация (IBF) собиралась забрать у украинца чемпионский пояс, потому что он не провел вовремя обязательную защиту. Однако команда Александра обратилась к организации с просьбой разрешить ему сохранить титул до реванша с "Цыганским королем".

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