"По всем параметрам проиграет это сражение": украинский боксер назвал самого опасного соперника для Усика

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк высказался о возможном поединке за "абсолюту" супертяжелого веса между чемпионами мира Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Он считает британца фаворитом этой встречи.

"Для меня Тайсон Фюри – самый опасный соперник для Сани. Не только в боксерском плане, потому что он выше, имеет более длинные руки, он более мощный, может грязно боксировать. Джошуа немного пытался это делать в последнем поединке, но за один тренировочный лагерь Роберт Гарсия не может из боксера-классика сделать грязного боксера. А Фьюри может все это делать. Он может и навалиться, и придержать, и ударить", – сказал Шелестюк в интервью "Студия бокса Виктора Ялымова".

По его мнению, для победы Усику нужно "прыгнуть на 2-3 головы выше себя".

"Саня сильный психологически. Он сильнее, чем Джошуа и Уайлдер. Но Фьюри совсем на другом уровне психологически. Я думаю, что здесь Саня проигрывает психологически и в длине рук. Можно сказать, что по всем параметрам Саня проиграет этот бой. Я думаю, он может вытащить его через дух.Вы помните, когда Уайлдер попал по Фьюри все думали, что это нокаут, но тот поднялся.Я думаю, что в этом бою Фьюри будет фаворитом — шансы 60 процентов на 40. Сани нужно прыгнуть на 2-3 головы выше себя, чтобы выйти победителем из этого поединка", — отметил он.

Напомним, что Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года. Он также озвучил наиболее вероятную дату и место своего объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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