"Победа будет за нами": олимпийский чемпион Беленюк поздравил Украину с Днем Независимости (видео)

"Победа будет за нами": олимпийский чемпион Беленюк поздравил Украину с Днем Независимости (видео)

Борец выразил благодарность своей стране и отметил, что впереди стоит приложить много усилий.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который завоевал для Украины единственное "золото" на Олимпийских играх-2020 в Токио, поздравил соотечественников с Днем Независимости.

30-летний спортсмен обратился с речью эксклюзивно в эфире программы Сніданок з 1+1.

"За эти годы независимости, несмотря, что я ровесник независимости, я вырос, стал спортсменом, выиграл важнейшие старты в своей жизни: Чемпионат Европы, Чемпионат мира и недавно Олимпийские игры, и за все это я благодарю своей стране, что она дала мне такую возможность. что касается страны, то я уверен, что мы сейчас в процессе борьбы за нашу независимость и победа, однозначно, будет за нами. Но нам надо приложить усилия, чтобы она скорее наступила. Это, наверное, самая важная вещь в 30-летней истории нашего государства", - заявил Беленюк.

Жан Беленюк поздравил Украину с Днем Независимости

Как писал ТСН Проспорт, накануне Беленюк и другие украинские спортсмены поздравили с Днем Государственного Флага.

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