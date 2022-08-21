Победа для всей Украины: Усик в ярком поединке одолел Джошуа и защитил пояса в супертяжелом весе

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил в реванше бывшего чемпиона Энтони Джошуа и защитил пояса, которыми владел.

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) победил британца Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в реванше и защитил титулы.

Поединок длился все 12 раундов. Британец агрессивно начал бой, однако Усик сумел перехватить инициативу. В восьмом и девятом раундах Джошуа провел несколько атак в корпус, но украинец вновь перехватил инициативу в десятом раунде и довел бой до победы раздельным решением судей — 113−115, 115−113, 116−112.

Сражение состоялось на арене Jeddah Super Dome в Джидде, Саудовская Аравия.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Читайте также:

Чемпион, пограничники с тобой: украинские военные прибыли в Саудовскую Аравию на реванш Усик — Джошуа (фото)

"Болеем нашим парнем": Зеленский поддержал Усика накануне судьбоносного боя с Джошуа

"Я на стороне Украины": Владимир Кличко пожелал успехов Усику и Джошуа перед боем-реваншем