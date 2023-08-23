"Победит досрочно": тренер Уайлдера сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Малик Скотт считает, что украинский боксер не столкнется с проблемами в поединке с британцем.

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о грядущем бое между обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По его мнению, украинец сможет одержать победу нокаутом над соперником из Великобритании.

"Я считаю, что Усик победит досрочно. Конечно, Дюбуа – большой парень. Конечно, он может его ударить. Но даже если он его ударит, что тогда? У Усика один из лучших подбородков в дивизионе. Пропущенные удары не повлияют на него. Он принимал более жесткие удары от еще больших боксеров, чем Дюбуа.

Я верю, что Дюбуа будет слишком активным. А если ты слишком активен с Александром Усиком – он тебя накажет. Александр не самый большой панчер, но он тебя накажет, потому что он нанесет тебе такие удары, каких ты не увидишь. Дюбуа никогда не находился в ринге с подобными боксерами.

Учитывая то, как Усик готовится к поединкам, и с таким оппонентом, с которым он имеет дело сейчас, я считаю, что ему совершенно не о чем беспокоиться. Я имею в виду, если он отнесется к этому парню ответственно. Он один из самых умных бойцов. Я просто не вижу каких-либо проблем с Дюбуа. Я вижу нокаут", – сказал Скотт в интервью ESNEWS.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Дюбуа назвал единственный способ победить Усика.

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